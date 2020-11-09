İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nesli tükenmekte olan su samuru Giresun'un Çanakçı Deresi'nde görüldü

Nesli tükemekte olan canlılar kategorisinde bulunan su samuru, Giresun’da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Nesli tükemekte olan canlılar kategorisinde bulunan su samuru, Giresun'da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Giresun'un Çanakçı ilçesinde Çanakçı Deresi akmaz gölünde Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) 'nesli tehdide yakın' kategorisinde sınıflandırılan su samuru görüldü. Su samurlarını avlanırken cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Ali Bilge'nin heyecanı da görüntülere yansıdı.


Su samurunun dere içerisindeki gölde avlanırken görünce heyecanlandığını ifade eden Bilge, "Sadece belgesellerde gördüğüm su samurunu canlı canlı görmekten heyecanlandım. Bu anları ise cep telefonumla görüntülemek istedim. Olduça sevimli hayvanlar ,bu anlarını bir arada gördüğüm için şanlıyım çünkü bildiğim kadarıyla bu hayvanlar genelde geceleri görülüyor.Böyle değişik hayvanların coğrafyamızda, görülmesi sevindirici" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.