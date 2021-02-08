İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

New York Başkonsolosundan Giresunspor'a jest

Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Giresunspor Hatıra Bileti alarak yeşil-beyazlı kulübe jest yaptı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Giresunspor Hatıra Bileti alarak yeşil-beyazlı kulübe jest yaptı.


Aynı zamanda Amerika Karadeniz Giresunlular Derneği Başkanı olan Giresunspor Asbaşkanı Savaş Şahin ve yönetim kurulu üyelerini New York'taki dernek ofisinde ziyaret eden Başkonsolos Reyhan Özgür görüş alışverişinde bulundu.


Giresunspor Kulübü'nün ABD'deki yöneticileri önderliğinde başlattığı ‘Hatıra Bileti' kampanyası hakkında da bilgi alan Başkonsolos Özgür, 28 adet bilet alarak katkıda bulundu. Giresunspor Asbaşkanı Savaş Şahin ve Denetleme Kurulu Üyesi Candemir Sarı, Başkonsolos Özgür'e teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.