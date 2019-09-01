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Ninelerin 'su' isyanı

Giresun’da yaşları 70 ile 90 yaşındaki nineler, eylem yapıp 5 yıl önce köy için açılan su kuyusunun tamamlanmasını istedi.

Giresun'da yaşları 70 ile 90 yaşındaki nineler, eylem yapıp 5 yıl önce köy için açılan su kuyusunun tamamlanmasını istedi.


Eynesil ilçesine bağlı İshaklı köyünde yaşayan ve yaşları 70 ile 90 arasında değişen kadınlar, ellerine aldıkları boş su bidonlarıyla eylem yaptı. 5 yıl önce köy için bulunan su kuyusunun bir türlü tamamlanmadığını ve köye suyun ulaşmadığını ifade eden köy sakinleri, hayvanlarına doğru dürüst su veremediklerini, banyo yapmak için dahi yeterli su bulamadıklarını kaydetti.


"90 yaşındayım ve ayağa kalkacak halim yok" diyen Meliha Bodur, “Yıllardır suyumuz yok. 90 yaşındayım ve çok hastayım. Musluklarımızdan içecek su istiyorum. Söyleyin Allah aşkına elimde bastonla 1 saatlik yoldan ben nasıl su alabilirim” dedi.


Hatice Bodur ise, “Çamaşır yıkayamıyoruz, bulaşık yıkayamıyoruz. Banyo yapmaya denize gidiyoruz. 90 yaşına geldim ve suyumu alacak çocuğum yok, hepsi gurbette. 1 saatlik yoldan su almak zorunda kalıyoruz. Allah'ını seven bize yardım etsin, sorunumuza bir çare bulsun” diye konuştu.


Nineler su sorunu çözülene kadar eylemlerinin ara ara devam edeceğini kaydetti.

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