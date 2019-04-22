İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Nisan karı üreticiyi endişelendirdi

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilçe merkezini beyaza büründü.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilçe merkezini beyaza büründü.


Devam eden kar yağışıyla ceviz bahçeleri ve meyve ağaçları karla kaplandı. Çiftçiler, ürünlerinin zarar görebileceği endişesi taşıyor.


İlçedeki ceviz üreticileri, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile dallarının beyaza büründüğünü söyledi. Nisan ayının sonunda kar yağmasının kendilerini endişelendirdiğini dile getiren üreticiler “Geçtiğimiz günlerde, havaların güneşli olmasıyla tüm ceviz ve meyve ağaçları çiçek açmış ve yapraklarını da açmaya başlamıştı. Şimdi ise kar yağıyor. Endişemiz sıcaklık daha da düşerse ceviz ve meyve ağaçları dondan etkilenir. İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez” ifadeleriyle endişelerini dile getirdi.


Öte yandan ilçede, görsel güzelliğin tadını çıkartanlarda oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.