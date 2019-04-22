Nisan karı üreticiyi endişelendirdi

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla ilçe merkezini beyaza büründü.

Devam eden kar yağışıyla ceviz bahçeleri ve meyve ağaçları karla kaplandı. Çiftçiler, ürünlerinin zarar görebileceği endişesi taşıyor.

İlçedeki ceviz üreticileri, gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile dallarının beyaza büründüğünü söyledi. Nisan ayının sonunda kar yağmasının kendilerini endişelendirdiğini dile getiren üreticiler “Geçtiğimiz günlerde, havaların güneşli olmasıyla tüm ceviz ve meyve ağaçları çiçek açmış ve yapraklarını da açmaya başlamıştı. Şimdi ise kar yağıyor. Endişemiz sıcaklık daha da düşerse ceviz ve meyve ağaçları dondan etkilenir. İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez” ifadeleriyle endişelerini dile getirdi.

Öte yandan ilçede, görsel güzelliğin tadını çıkartanlarda oldu.