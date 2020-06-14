Normalleşme döneminde ilk sınav bugün yapıldı

Tüm yurtta olduğu gibi Giresun'da da binlerce öğrencinin ter döktüğü Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi kampüsünde gerçekleştirildi.

Normalleşme sürecinden sonra yapılan ilk sınavında alınan tedbirler üst seviyede gerçekleştirilmiş olsa da sınav girişindeki sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. Korona virüs tedbirleri kapsamında öğrenci velileri kampüs içerisine alınmazken kampüs dışındaki sosyal mesafe kurallarının göz ardı edilmesi dikkat çekti.

Alınan tedbirleri değerlendiren veliler, “Önceden olduğu gibi kampüs içerisine alınmadık. çocuklarımızı kampüs dışında bekleyeceğiz. Bu aslında çok iyi oldu kampüs içerisine alınmamamız hem sağlık açısından hem de sınava gireceklerin dikkatini dağıtacak gürültü oluşturulmaması yönünden iyi. Ancak velilerin kampüs dışında oluşturdukları kalabalık bekleyiş sosyal mesafe kuralları açısından iyi değil” İfadelerine yer verdiler.