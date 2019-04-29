Nurittin Karan: “ 'Tarımda Milli Birlik Projesi' revize edilmeli"

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, ‘Tarımda Milli Birlik Projesi'nin Türk tarımı ve üreticisini zora sokacak bir şekilde kesinlikle uygulamaya konulmaması gerektiğini söyledi.

‘Tarımda Milli Birlik Projesi'nin eksik ve üreticiyi zora sokabilecek noktalarına dikkat çeken Karan, “Projede Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı taşra teşkilatları ile FİSKOBİRLİK, MARMARABİRLİK gibi birlik ve kooperatiflerin kapatılarak yeni bir kooperatifçilik sisteminin ön görülüyor ancak ilk önce Türk tarımı ve üreticisinin buna hazır hale getirilmesi gerekiyor” dedi.

Karan, fındık, pamuk, ayçiçeği, kuru üzüm, zeytin, fıstık gibi bitkisel ve hayvansal ürünlerin kurulacak olan kooperatifler aracılığıyla alınacağını ancak pazarlamasının kooperatif iştiraki olacak olan yabancı firmalarda dahil, firmalar aracılığıyla yapılmasının planlandığını kaydetti.

“Türk tarımı gelişsin, Türk üreticisi üretsin, tarımda dışa bağımlı olmayalım, tarımda elimiz güçlü olsun denilen bir noktada böyle bir yapı ve sistem üreticinin yararına mı yoksa zararına mı olur bunun hesabı iyi yapılmalıdır” diyen Nurittin Karan şöyle devam etti:

“Kendi bölgemizin milli ürünü olan fındıktan örnek verecek olursak, son yıllarda bir tekelden söz ediyor ve onunla mücadele ediyoruz. Dış kaynaklı bu firmanın fındıkta nasıl bir baskı ve tekel oluşturduğunu devletimizde çok iyi bilmekte. Yarın Tarımda Milli Birlik Projesi belirtildiği gibi uygulamaya konulursa, fındıkta veya başka bir tarım ürününde tekel oluşturmak isteyen bu firmaların kooperatiflerin pazarlama kısmında yer almayacağının garantisini kim verebilir? Bu pazarlama sistemi bir tekel oluşturmuş olmaz mı? Biz fındık üreticileri olarak devletimizin üretici ve çiftçisini zora sokacak bir projeye imza atacağına inanmıyoruz. Türk tarımı ve üreticisinin kalkınması için hazırlan bu proje iyi niyetle ve ülkenin yarına yönelik hazırlanmış bir projedir. Ancak kamuoyuna yansıdığı kadarıyla eksikleri ve Türk tarımı adına değiştirilmesi gereken noktaları vardır. Biz inanıyoruz ki, bu proje önümüzdeki günlerde revize edilerek Türk tarımı ve üreticisine sunulacaktır.”