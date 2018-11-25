Ödüllü müteşebbisten Giresun'da istihdam hamlesi

Ş. İcra Kurulu Başkanı Yener Türk, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü Projesi (MEGİP) kapsamında Giresun Üniversitesi ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile yaptıkları protokol çerçevesinde yeni istihdam hamlesi kapılarının açıldığı müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl başlatılan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında Ş. bünyesinde yer alan kuruluşlarında sağladıkları iş istihdamı doğrultusunda Giresun' da istihdam birincisi olan ve ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan Türk, ‘'Kuruluşlarımızda yeni istihdam sağlamak için çalışma başlattık. Bu doğrultuda Giresun Üniversitesi ve İŞKUR ile protokol imzaladık'' dedi.

Başlatılan çalışmanın ve yapılan protokolün Giresun' da yeni istihdam sağlanması açısından sevindirici olduğunu belirten Yener Türk, şu bilgileri verdi:

"Giresun Üniversitemiz ve İŞKUR Müdürlüğümüz ile yaptığımız protokol kapsamında, mevcut istihdamımızın üzerine yaklaşık 70 kişilik yeni bir istihdam yapma imkânına kavuştuk. Bu bağlamda ilk olarak 3 Aralık 2018 tarihinde başlayacak olan MEGİP projesi ile 30 kişi iş başı yapacak. Ardından yapacağımız 40 kişilik ilave ile bu sayımız 70 kişiye ulaşacak. Bu kapsamda kuruluşlarımızda hem çalışıp hem de uygulamalı olarak eğitime tabi tutulacak olan personellerimize Giresun Üniversitesi tarafından yaşlı ve engelli bakım personeli sertifikası verilecek. 6 ay sürecek bu program sonunda da başarı kriteri yüksek olan personel adaylarından 40' ı kuruşlarımızda daimi olarak istihdam edilecek. Biz kuruluşlarımız olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli istihdam Seferberliği doğrultusunda sağladığımız iş istihdamına yeni ilaveler yapmanın ve bu seferberliğe destek vermenin onurunu yaşıyoruz. ''

Ş. İcra Kurulu Başkanı Yener Türk, yaşlı ve engelli bakım merkezlerinde istihdam edilecek personellerin hem çalışıp hem de meslek sahibi olacaklarını da sözlerine ekledi.