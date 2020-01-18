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Off-Road şenliği sosyal yardımlaşma etkinliğine dönüştü

Giresun’un Bulancak ilçesinin Paşakonağı Yaylası’nda yarın yapılacak olan’ Off-Road Şenliği’ne İstanbul ve Giresun‘dan katılacak off-road kulüpleri Bulancak’a geldiler.

Giresun'un Bulancak ilçesinin Paşakonağı Yaylası'nda yarın yapılacak olan' Off-Road Şenliği'ne İstanbul ve Giresun‘dan katılacak off-road kulüpleri Bulancak'a geldiler.


Etkinlik kapsamında, İstanbul Amarok Off-Road Kulübü tarafından, İstanbul'da toplanan ev eşyası ve giyim malzemelerinden oluşan 3 tır yardım malzemesi, Bulancak Belediyesi önünde yapılan törenle Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğüne teslim edildi.


Bulancak Dernekler Federasyonu (BUFED) Başkanı Sezgin Karataş yaptığı açıklamada “ Bir doğa sporu aktivitesi ve tanıtım etkinliği olarak planladığımız organizasyonumuz, İstanbul Amarok Off-Road Kulübümüzün duyarlılığıyla bir yardım ve sosyal farkındalık etkinliğine de dönüştü. Sağ olsunlar gece gündüz çabalayarak üç tır ev eşyası ve giysi yardımıyla geldiler. Bu yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için burada Bulancak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfımıza teslim ediyoruz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Katkılarından dolayı Bulancak Belediye Başkanımız Recep Yakar'a ev sahibi Kovanlık Belediye Başkanımız Harun Kalıntaş'a, Giresun ve Bulancak'tan katılan kulüplerimize teşekkür ediyorum. Yarın Paşakonağı Yaylasında yapacağımız Off-Road Şenliğine tüm Bulancaklıları bekliyoruz” diye konuştu.

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