??rencileri yemek de?il, k?y?n i?me suyu zehirlemi?

Giresun'un Espiye il?esinde zehirlenme ??phesiyle hastaneye kald?r?lan ??rencilerin yemekten de?il i?me suyundan etkilendi?i ortaya ??kt?.

Olay, il?eye ba?l? Ericek k?y?nde 6 Aral?k Cuma g?n? meydana geldi. Ericek k?y?ndeki ilk ve ortaokulun ??rencileri yedikleri ??le yeme?inden sonra kar?n a?r?s?, mide bulant?s? ve ba? a?r?s? ?ikayeti ile okul y?netimine ba?vurmu?, zehirlenme ??phesi ile 80 ??renci hastaneye kald?r?lm??t?. Olay?n ard?ndan okula gelen Halk Sa?l??? M?d?rl??? ekipleri yemeklerden, okulun ve k?y?n i?me suyundan numune alarak inceleme ba?latt?. Yap?lan inceleme sonucu zehirlenmelere yemeklerin de?il k?y?n i?me suyunun neden oldu?u belirlendi. Konuya ili?kin Espiye ?l?e ??retmenevi M?d?r? ?lkay Karaman yapt??? a??klamada, "Giresun ?l Tar?m ve Orman M?d?rl??? Laboratuvar?nda, Ericek ?lk/Orta Okulu ve Espiye ??retmenevi ve ASO M?d?rl??? yemekhanesinden al?nan yemek numunelerinin tamam?n?n incelendi?i, yap?lan tetkikler sonucunda yemeklerin temiz oldu?u, analiz sonu?lar?na g?re yemeklerin T?rk G?da Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Y?netmeli?ine uygun oldu?u ve t?ketime uygun oldu?unun belirlendi?i ??renilmi?tir. ?l?e Halk Sa?l??? M?d?rl??? ekiplerince al?nan su numunelerinden Espiye ??retmenevi ve ASO M?d?rl??? yemekhanesinden al?nan su numunesinin insan sa?l??? t?ketimine uygun oldu?u, Ericek ilk/orta okulundan al?nan su numunesinin uygun olmad???n?n belirlendi?i ??renilmi?tir" dedi.

Yemeklerin da??t?ld??? di?er okullarda herhangi bir s?k?nt? ya?anmad???n? kaydeden Karaman, ?Espiye ??retmenevi ve ASO M?d?rl??? taraf?ndan Espiye il?emizde Ericek ilk ve ortaokulu da dahil olmak ?zere toplam 11 ta??ma merkezi ilk ve ortaokulunda e?itim ??retim g?ren bin 400 ta??mal? e?itim ??rencisine 2009 y?l?ndan itibaren yemek hizmeti verildi?i, ayn? g?n di?er 10 okulda herhangi bir ?ikayetin bulunmad??? ??renilmi?tir" ifadelerini kulland?.