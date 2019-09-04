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Okul öncesi, öğretmenlere trafik eğitimi

Giresun merkez ve 16 ilçesinde toplam 5 bin 700 öğretmene, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından “Trafik Güvenliği Eğitimi” veriliyor.


İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan çalışmalar kapsamında 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öncesinde tüm okullarda olduğu gibi Giresun'da da “Trafik Güvenliği Eğitimi” konulu konferans verilmeye başlandı.


Trafik kazalarını önlemek, trafik kurallarına uyma noktasında bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla ilk seminer gerçekleştirildi. Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda düzenlenen seminere Giresun Merkez ve köylerinde görev yapan bin 100 öğretmen katıldı.


Seminerde sunum gerçekleştiren Giresun Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ferda Yılmaz, “Bu hafta içerisinde il genelinde bütün öğretmenlerimize trafik bilgilendirme eğitimi yapacağız. Bu eğitim seminerlerin ilkini de bugün gerçekleştiriyoruz. Bu proje İçişleri Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı ile müşterek bir projedir. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı başlayacak ve sorumluluklarımız daha da artacaktır. Trafik güvenliği sadece trafik polisinin denetiminden ibaret değildir. Trafikte eğitim, denetim, altyapı ve ilk yardım sistemi var. Bunların içerisinde eğitim öğretmenlerimizin işidir. Bu noktada öğretmenlerimizin trafikle ilgili bilgileriniz tazelemek istiyoruz. Siz öğretmenlerimizle okul önlerinde, okul servislerinde neler yapabileceğimizi istişare etmek amacındayız” dedi.

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