Okulların yarıyıl tatilinde tadilatı ve temizliği hükümlüler tarafından yapılıyor

Giresun'da okulların tadilatı ve temizliğini Denetimli Serbestlik'ten yararlanan hükümlüler tarafından yapılıyor.

Yarıyıl tatili boyunca Türkiye genelinde sürecek olan proje Giresun'da da 23 Nisan İlkokulu'nda başlandı. Projenin açılış programında konuşan Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, denetim serbestlik müdürlüğü yaklaşık dört yıl önce hukuk hayatına girdiğini belirtti.

Denetimli serbestliğin infaz anlayışının değişmesiyle kurulduğunu ifade eden Alan, “Bu kuruma ihtiyaç duyulmasının nedeni infaz anlayışının değişmesiyle beraber bu kurum kuruldu. Denetim serbestliği kurumunun modern infaz sisteminde bu müeyyidenin yanında suç işleyen bireyin rehabilite edilmesi topluma kazandırılması ve ceza almış kişilerin meslek sahibi olması amaçlandı. Bugün yaklaşık 131 Ağır Ceza merkezlerimizde bu denetim serbestliği müdürlüklerimiz var. Bu etkinlik kapsamında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün de katılacağı etkinlikle birlikte 81 ilimiz de sürecek olan etkinlikler yaklaşık iki hafta boyunca devam edecektir” dedi.

“18 Ocak- 04 Şubat 2019 tarihleri arasında kamu hizmeti cezaları kapsamında, belirlenecek okullarda denetim serbestlik altındaki yükümlüler tarafından boya, tadilat, temizlik gibi işlerin yerine getirilmesi amaçlandı” diyen Alan şöyle devam etti:

“Bugün 23 Nisan İlkokulu ile temizlik çalışmaları başladı. Denetim serbestliği müdürlüğü ile Giresun'da beş okulda daha temizlik çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmada emeği geçen Denetim Serbestlik ile Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına ve emeği geçen hükümlülere çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum”.