Okusal: “Fındık üreticileri müjde bekliyor”

Giresun'un Dereli ilçe Ziraat Odası Başkanı Burhan Okusal, üreticilerin Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği'nin artırılması müjdesi beklediğini söyledi.

Okusal, yaptığı açıklamada, “Fındık üretimi için üreticilerimizin Devletimiz tarafından desteklenmesine yıllardır devam edilmekle birlikte yaklaşık 9 yıl önce dekar başına 170 TL olarak belirlenen Fındıkta Alan Bazlı Gelir Desteği hâlihazırda 2022 ve 2023 yılı için de 170 TL olarak kalmış gözükmektedir. Mazot ve gübre desteklemesinde bir miktar artış sağlanmış olsa da özellikle son 2-3 yıldır yaşanan fiyat artışları karşısında toplamda yaklaşık dekar başına 250 TL'lik fındık, mazot ve gübre desteklemesi ile 2022 yılsonu itibariyle 1 çuval can gübresi bile satın alınamamaktadır” dedi.

Okusal, “Fındık üreticilerimiz borç ile üretim yapmaya çalışsa da maliyet artışları karşısında artık daha fazla direnememektedir. Fındık üretimindeki bu hususlar dikkate alındığında; Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılına girmemizle birlikte toplumumuzun tüm kesimlerini ilgilendiren asgari ücret artışı, EYT sorunu çözümü, sosyal konut projeleri, kamu çalışanlara 3600 ek gösterge gibi birçok konuda verilen büyük müjdelerin yanı sıra, zor zamanlar geçiren fındık üreticileri olarak, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Tarım Bakanlığımızdan, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteğinin arttırılması hususunda da bir müjde beklemekteyiz” ifadelerini kullandı.