Ölümünün üzerinden tam bir yıl geçti ama ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanamadı

Giresun'un Eynesil ilçesinde tam bir yıl önce evinin önünde yaralı halde bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümünün ardındaki sır perdesi aralanamadı.

Kızının şüpheli ölümünün birinci yılında mezarı başında dua edip gözyaşı döken acılı baba Şaban Vatan, asla bu işin peşinin bırakmayacağını tek istediğinin adaletin yerini bulması olduğunu söyledi.

Giresun'un Eynesil ilçesi Ören Beldesinde bulunan kızı Rabia Naz'ın mezarın ziyaret eden baba Şaban Vatan, Türkiye'de kız çocuklarının kurban gittiği esrarengiz cinayetlerin yaşandığına dikkat çekti. Kızı Rabia Naz'ın da bu esrarengiz ölümlerden birini yaşadığını belirten baba Vatan "Rabia Naz'ımızı kaybedeli maalesef bir yıl oldu. Neredeyse bu bir yılın her gününü, her ayını acılarla geçirdik. Acımızı yüreğimize gömüp, yaşanan olayın arkasındaki sır perdesini aralamak, faillerini bulmak için gecemizi gündüzümüze kattık. Fakat aradan bir yıl geçti, hala bir adım atılamadı. Biz bir evlat acısı yaşadık, evlat acısını Allah kimselere yaşatmasın. Ama daha da acısı kızımın şüpheli ölümünün arkasındaki gerçekler aydınlatılamamış olmasıdır. Ancak ben bu işin arkasını bırakmayacağım. Bugüne kadarda gecemi gündüzüme katıp bu işin aydınlatılması için uğraş verdim, üzülemedim, yasımı dahi tutamadım. Bugünden sonra da adaletin yerine gelmesi için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim. Bizim isteğimiz kamu vicdanını rahatlatacak bir sonucun ortaya çıkartılmasıdır" diye konuştu.

Kızının ölümünün aydınlatılması için sürdürdüğü mücadele kapsamında 13 Nisan'da İstanbul'dan itibaren Türkiye'nin 17 ilini 'Rabia Naz'a Adalet' etkinlikleri düzenleyeceğini belirten baba Vatan, "İsteğimiz; kızımı araba ile çarpan, onu hastaneye götürmek yerine ölüme terk eden ya da edenlerin, bu olayda adaletin yerine gelmesine müdahil olanların adalet karşısında hesap vermeleridir” dedi.

Olayın geçmişi:

Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde 12 Nisan 2018 ‘de Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulunmuş, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Vatan, kurtarılamamıştı. Yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen Rabia Naz Vatan'la ilgili hastane raporunda ölümün yüksekten düşme olduğu öne sürülmüş olsa da, baba Şaban Vatan kızına bir aracın çarparak hastaneye götürmek yerine evinin önüne bıraktığını iddia etmişti.

İddialar üzerine İçişleri Bakanlığı konuyu araştırmak için müfettiş görevlendirmiş, uzman ekipler de olayın yaşandığı yerde keşif yapmış ancak babanın iddiaları doğrulanamamıştı. Vatan ailesi kızlarının ölümünün aydınlatılması için bir yıldır sürdürdüğü mücadele kapsamında Eynesil ilçesinde miting düzenlemiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak olayın aydınlatılmasını istemişti.

Yaşanan bir yıllık süreçte Şaban Vatan'ın kızının acısıyla psikolojisinin bozulduğu ve herkesi suçlamaya başladığı iddiaları da gündeme gelirken, Rabiz Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz ay bir açıklama yaparak soruşturmanın halen devam ettiğini duyurmuştu.

Ölüm nedeniyle ilgili iddialar üzerine Adli Tıp Raporları'nın incelenmekte olduğu belirten açıklamada "Olayın bir trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddialar değerlendirilmiş ancak bu iddialar elde edilen bulgularla doğrulanamamıştır. Olay yerinde yapılan incelemelerde kan izi, fren izi ve araç çarpmasına ilişkin herhangi bir delil ve emare bulunamamıştır. Olay yerinde bulunan Rabia'ya ait ayakkabıların altında beyaz çimento veya alçıya benzer izler bulunmuştur. Olay yerinde yapılan incelemede, ölenin ikametinin bulunduğu binanın çatı kapısının açık olduğu, kapının arkasında bir beyaz çimento torbasının bulunduğu, zeminin farklı yerlerinde de beyaz çimento kalıntılarının yer aldığı görülmüştür. Ölenin okul çantası, çatı kapısının sol tarafında bulunmuştur. Adli Tıp Kurumundan alınan iki ayrı raporla, ölümün genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği ve yüksekten düşme olgusuyla uyumlu olduğu tespit edilmiştir. İkametin çatısı ile küçük Rabia'nın yaralı olarak bulunduğu yer arasında binanın altındaki işyerine ait bir sundurma bulunmaktadır. Ölenin bu sundurmaya çarpmadan yere düşmesinin doğurduğu tereddütler karşısında olay yerinde keşif yapılmış ve teknik bilirkişiden rapor alınmıştır. Teknik bilirkişi, hızlanarak atlaması halinde küçük Rabia'nın bulunduğu yere düşebileceğini mütalaa etmiştir.Olayla ilgili doğrudan görgü sahibi herhangi bir tanık tespit edilememiştir" ifadelerine yer verilmişti.