Önce kız arkadaşını silahla öldürdü, sonra intihara teşebbüs etti

Giresun'un Aksu mahallesinde genç bir kadın erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Genç kızı silahla öldüren erkek arkadaşı ise aynı silahla intihar ederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Aksu mahallesi TOKİ konutlarındaki bir dairede kalan İrem Kostakoğlu (27) bugün erkek arkadaşı Emrah Albayrak (30) tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısı Emrah Albayrak daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihar etti. Ağır yaralı olarak Aksu'daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Albayrak'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisine ulaşıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.