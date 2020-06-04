Ordu-Giresun Havaalanı'ndaki ilk uçak seferine sulu karşılama

Yeni tip Korona virüs tedbirler kapsamında durdurulan uçuşlar sonrası normalleşme sürecinde Ordu-Giresun havalimanına ilk uçuş İstanbul'dan gerçekleştirildi.Havalimanına iniş yapan uçağı koridora alan itfaiye araçları sulu bir karşılama gerçekleştirdiler.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydın sefer yapılamayan Ordu- Giresun havalimanına iniş yapmak üzere İstanbul Sabiha Gökçen havalimanında kalkan THY 7331 uçuş numaralı uçak 15:25'te havalimanına iniş yaptı.