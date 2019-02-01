Ordu-Giresun Havalimanından İzmir'e haftanın 3 günü seferler başlıyor

Türk Hava Yolları İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ile Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu İstanbul'da gerçekleşen toplantıda bir araya geldiler.

Toplantıda, Ordu-Giresun Havalimanında yaşanan sefer sıkıntıları ile uçuş hatları ve saatleri sorunu konuşuldu. Toplantıda konuşan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, İstanbul, Ankara, İzmir gibi yoğun hatlarda alternatif taleplerini dile getirdi.

“Ordu-Giresun Havalimanı talebin yoğun olduğu ancak arzın düşük olduğu ender havalimanlarından biridir” diyen Çakırmelikoğlu, ”Komşu havalimanlarında onlarca uçuşa karşılık günlük bir iki uçuş ile hizmet vermekte zorlanan Ordu-Giresun Havalimanında Türk Hava Yollarının en azından Ankara, İzmir ve İstanbul gibi bölgeler için hat sayılarının artırılması iş dünyamız ve hemşehrilerimiz açısından büyük önem arz etmektedir” dedi.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ise, “2019 yılı ile İzmir hattının haftalık üç sefer ile açılmasını sağlayacağız. Yine yoğun olan Ankara hattını ise günlük iki sefere çıkartacağız. İstanbul hattı içinde planlama yapacağız. Ordu-Giresun Havalimanı bizim için öncelikli olan uçuş güzergahları içinde her zaman özel yeri vardır” ifadelerini kullandı.