Organ bağışına, organlarını bağışlayarak destek oldular

Grup'ta mücadele eden Görelespor, Futbol Kulübü'nün bazı oyuncuları, Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında bağış yaptı.

Görele 13 Şubat Stadına gelen Görele İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimi sorumlusu Abdullah Çınar, sporculara öncelikle organ bağışıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

Daha sonra form dolduran sporcular, kampanyaya katılıp organ bağışçısı oldu. Takım kaptanı Berkay k Günay, gazetecilere yaptığı açıklamada, organ bağışının önemine işaret etti.

Takım arkadaşlarıyla beraber kampanyaya destek olmak istediklerini ifade eden Günay, herkesi insanlık görevi olan organ bağışına katılmaya davet etti.