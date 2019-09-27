Organları 4 kişiye umut oldu

Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin kanaması nedeniyle tedavi gören 46 yaşındaki Rasim Varol'un organları ailesi tarafından bağışlandı. Varol'un kalbi, böbrekleri ve karaciğeri dört hastaya umut oldu.

Giresun-Ordu dolmuş hattında şoför olarak çalışan Rasim Varol iki gün önde beyin kanaması sonucu kaldırıldığı Dr. A.İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yapılan bütün müdahalelere rağmen Varol'un beyin ölümü gerçekleşti. Yakınları tarafından ise Varol'un organlarının bağışlanma kararı alındı.

Giresun Organ Nakil Koordinatörü Emine Akbulut, organ bağışının hayat kurtardığını belirterek, "Ailesiyle yaptığımız görüşme sonrası, kendileri büyük bir fedakarlıkta bulunarak Varol'un kalbini, karaciğerini ve böbreklerini bağışladı. Sağlık Bakanlığımız bu operasyonlar için olağanüstü çaba gösterdi. Varol'un kalbi İstanbul'a, böbreklerden biri Trabzon'a, diğeri Samsun'a, karaciğeri ise Adana'daki bir hastaya gönderildi” diye konuştu.