İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Orman Muhafaza Memuru evinde ölü bulundu

Giresun’un Espiye Orman İşletme Müdürlüğü Merkez İşletme Şefliğinde Orman Muhafaza Memuru olarak çalışan İbrahim Akdoğan evinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Giresun'un Espiye Orman İşletme Müdürlüğü Merkez İşletme Şefliğinde Orman Muhafaza Memuru olarak çalışan İbrahim Akdoğan evinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.


Espiye ilçesi Merkez Mahallesinde ikamet eden İbrahim Akdoğan'dan (53) haber alınamaması üzerine yakınları evine gitti. Akdoğan yakınları tarafından evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunurken, cenazesi


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından otopsi yapılması için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Akdoğan'ın silahla intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.