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Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye, Giresun'da boş meydana konuştu

Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye, Giresun’da düzenlediği mitingde boş meydana konuştu.

Osmanlı Partisi Genel Başkanı İbrahim Ünye, Giresun'da düzenlediği mitingde boş meydana konuştu.


Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart yerel seçimlerine katılma yeterliliğine sahip partiler arasında bulunmayan Osmanlı Partisi'nin, bugün Giresun Atatürk Meydanı'nda yapılan mitingine az sayıda partili katıldı.


Konuşmasında Giresun'da çıkan bir parti olduklarını kaydeden Ünye, hemşehrilerinden destek istedi.


Miting alanının boş olmasına aldırmadan konuşan Ünye, yerel seçimlerde ise Giresun'da mevcut Belediye Başkanı Kerim Aksu'yu destekleyeceklerini söyledi.


Ünye'nin konuşmasının ardından sanatçı Ali Gedik, konseri ile miting sona erdi.

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