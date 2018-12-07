Özel gençler davul, zurna ve kemençe eşliğinde doyasıya eğlendiler

Giresun Gençlik Merkezi 50 gönüllüsü ile Giresun Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki gençlerle bir araya geldi.

‘Dünya Gönüllülük Günü' kapsamında Giresun Gençlik Merkezi gönüllü gençleri gerçekleşen etkinlikte halk oyunları ekibi rehabilitasyon merkezindeki gençlerle gösteri düzenledi.

Merkezde rehabilite edilen gençler davul, zurna ve kemençe eşliğinde oynana halk oyunlarına ise eşlik ederek doyasıya eğlendiler.