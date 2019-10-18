İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Özel Harekat Polisleri dualarla Suriye'ye gönderildi

Türkiye’nin Suriye’deki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na katılmak üzere Giresun Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı 2 tim bugün kesilen kurban ve yapılan duaların ardından yola çıktı.

Türkiye'nin Suriye'deki teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Giresun Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı 2 tim bugün kesilen kurban ve yapılan duaların ardından yola çıktı.


İl Müftüsü Muhittin Oral'ın yaptığı dua ve kesilen kurbanın ardından İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Özel Harekatçılara yönelik bir konuşma yaptı. Aktaş, konuşmasında, “Sahip olduğunuz tecrübe almış olduğunuz eğitim, donanım verilen bu kutsal görevin üstesinden layıkıyla gelmenizi sağlayacaktır. Allah sizleri galip ve muzaffer eylesin. Geride bıraktığınız ailenizle ilgili en ufak bir şüpheniz endişeniz olmasın onlar bizim emanetimizdir” dedi.


Yapılan konuşmanın ardından hatıra fotoğrafı çekilerek uğurlama yapıldı. Yapılan uğurlamada 1,5 aylık Zeynep Almina bebek ise özel harekatçı babasını yolcu etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.