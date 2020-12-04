Özgür-Der Yönetim Kurulu üyesi Av. Necip Kibar son yolculuğuna uğurlandı

Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Özgür-Der Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Necip Kibar, memleketi Giresun'un Görele ilçesinde yolculuğuna uğurlandı.

Görele'nin Umutlu Köyü caminde kılınan cenaze namazının ardından aynı köyde toprağa verildi. Cenazesine yakınları ve sevenleri katıldı. Cenazesine Törende sosyal mesafeye dikkat edildi.

Hayatını kaybeden 59 yaşındaki Necip Kibar, Fatih Pertevniyal Lisesi'ni bitirmesinin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İnsan hakları ihlallerinin yaşandığı alanlarda mağdurların avukatlığını yapmakla bilinen Kibar, aktif bir hukuk insanı olarak kamuoyunun yakından takip ettiği birçok davaya avukat olarak katıldı. Kibar, 28 Şubat döneminde başta başörtülü öğrenci ve öğretmenler olmak üzere kamudan ihraç edilen memurların da avukatlığını yaptı. Mavi Marmara ve Yasin Börü gibi kamuoyunun yakından takip ettiği davalarda da avukatlık yapan Kibar, 15 Temmuz şehit yakınlarının da avukatlığını üstlendi. Aynı zamanda Uluslararası Hukukçular Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olan Kibar, birlik faaliyetleri kapsamında Moro, Filistin, Yemen, Kudüs ve Mısır'daki mağdurlar için hukuki destekte bulundu. Necip Kibar, evli ve üç çocuk babasıydı.