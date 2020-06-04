Özledikleri lezzetlere yeniden kavuştular

Tüm yurtta olduğu gibi 1 Haziran'dan itibaren Giresun'da da yaklaşık üç aydır kapalı olan restoranlar gibi yol üstü lezzet durakları da yeniden hizmet vermeye başladı. Korona virüs önlemlerinin ardından Giresun'un Keşap ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan yöreye has kavurması ve kuru fasülyesi ile ilgi çeken 'Cinağa'nın Yeri' isimli işletme Korona virüs önlemlerinin ardından tekrar vatandaşların uğrak noktası olmaya başladı. Masaların sosyal mesafe kurallarına göre dizildiği işletmeye müşteriler ateşleri ölçülerek içeri alınırken, özledikleri kavurma ve kuru fasülyeyi sipariş veren müşteriler, bu lezzetleri çok özlediklerini söylediler.

“Cinağa'nın Yeri İşletme Müdürü Furkan Kılıç, kendilerinin müşterilerine, müşterilerinin de özledikleri lezzete kavuştuklarını söyledi. Pandemi süreci ile ilgili bütün tedbirleri alarak kapılarını müşterilere açtıklarını ifade eden Kılıç, “Yaklaşık 3 ay sonra gerekli hijyen tedbirlerini alarak işletmemizi açtık. Müşterilerimiz ateş ölçümleri yapılarak içeri alınıyor. Masalarımız sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirildi. Müşterilerimizde bu durumdan oldukça memnun ve güvendeler. Birçok yemek çeşidimiz olmasına rağmen müşterilerimiz en çok meşhur olan kuru fasulye siparişi veriyorlar. Bu lezzeti çok özlediklerini söylüyorlar. Dolayısıyla biz müşterilerimize müşterilerimizde özledikleri lezzete kavuştular” dedi.