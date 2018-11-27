Genel Kurulu Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gerçekleştirildi.

Genel Kurulda yapılan komisyon toplantısında katılımcı ülkelerin önerisi ve oybirliği ile KEİPA Türk Delegasyonu Başkanı ve Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, KEİPA İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığına seçildi.

Toplantıda konuşan Öztürk, "Bizler, 20 milyon kilometrekarelik Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) coğrafyasının her köşesini temsil ediyoruz. Vatandaşlarımızın Karadeniz Ekonomik İşbirliği sürecinden beklentilerini en iyi bizler biliyoruz. “Vatandaşlarımızın için daha fazla ne yapabiliriz” sorusuna KEİPA içinde hep birlikte cevap arıyoruz. KEİ'nin kuruluş amacı, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri ve işbirliğini ilerletmek, Karadeniz havzasında barış, istikrar ve refaha hep birlikte katkıda bulunmaktır. Bu amacın vatandaşlarımız tarafından anlaşılmasını KEİPA Üyesi Parlamenterler olarak en iyi bizler sağlayabiliriz. Esasen, KEİ'nin başarısı, sokaktaki insanımıza somut ve olumlu projelerle yansıdığı ölçüde görünürlük kazanacaktır. Bu nedenle, milli parlamentoların, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla KEİ'nin daha etkin, verimli ve proje odaklı bir örgüt olmasını teşvik etmede önemli bir rol oynayabilecekleri kanaatindeyim. Bu konuda tam anlamıyla başarılı sayılabilmemiz için ulaştırmadan bilgi ve iletişim altyapısına, tarımdan KOBİ'lere, eğitimden örgütlü suçlarla mücadeleye, çeşitli alanlardaki somut projelerin olumlu etkileri Karadeniz bölgesinin her yerinde vatandaşlarımız tarafından hissedilmelidir. KEİ'nin kuruluşu, Soğuk Savaş sonrasında dünyanın nereye gittiği konusunda ciddi tartışmaların yaşandığı, çalkantılı bir dönüşüm dönemine denk gelmiştir. Bu çalkantıların en şiddetli yaşandığı yerlerden birisi Karadeniz coğrafyası olmuştur. O dönemde KEİ Üyesi Ülkeler biraraya gelerek, bu dönüşüm sürecini fırsata çevirmeyi başarmışlardır. Dünyamız bugün de çalkantılı bir dönemden geçmektedir. Küresel sistemin geleceğine dair belirsizlik sürmektedir. Çeşitli coğrafyalarda ve yakın çevremizde ihtilaflar devam etmektedir. Halen göç dalgaları, kuraklık, açlık, iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlikler, yoksulluk, yabancı düşmanlığı, İslamafobi, kitle imha silahlarının yayılması, terörizm, ticaret savaşları, korumacılık gibi pek çok küresel sınamayla karşı karşıyayız. Bu sorunlarla başedebilmenin yolu uluslararası işbirliğinden geçmektedir. Bölgemizde bu işbirliği için en uygun platformu KEİ ve KEİ'nin parlamenter ayağı olan KEİPA teşkil etmektedir. 25. Yıldönüm ruhuna uygun şekilde KEİPA'nın, bölgesel işbirliğini gelecekte daha da ileri düzeylere taşıyacağına ve halklarımızın sorunlarına ortak çözümler geliştirilmesi için önemli roller üstlenmeye devam edeceğine inanıyorum " dedi.