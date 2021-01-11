Pandemi sürecinde görüşemediği sevgilisi için 1001 gülden kalp yaptı

Yurtdışında yaşayan bir kişi pandemi sürecinde görüşemediği Giresun'daki sevgilisi için 1001 gülden oluşan kalp yaptırdı.

Giresun'da 20 yılı aşkın süredir çiçekçilik yapan Levent Solmaz, meslek hayatında ilk defa böyle bir sipariş aldığını söyledi. Pandemi sürecinde görüşemeyen sevgililerin arasında gülden köprü kurduklarını ifade eden çiçekçi Levent Solmaz, “Bu pandemi sürecinde gerek yurtdışından gerekse yurtiçinden görüşemeyenler için zaman zaman çiçek siparişleri alıyoruz. Ancak bu defa meslek hayatımda ilk defa beni şaşırtan bir sipariş aldım. Almanya'da yaşayan bir vatandaş, uzun zamandır gelemediği için Giresun'daki kız arkadaşı için 1001 gülden oluşan bir sipariş verdi. Şipariş üzerine aynı renkte aynı boyda kalp şeklinde bir aranjman yaptık. Yaklaşık 3 gün süren çalışmamız sonucunda siparişi hazırladık. Hazırlarken en çok zorlandığımız konu gül bulmak oldu çünkü Sevgililer Günü yaklaştığından gül bulmak zor oldu. Bu pandemi sürecinde bir birine sürpriz yapmak isteyenler arasında çiçekçiler olarak güden köprüler kuruyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan çiçeği yaptıran şahıs ile kendisi için çiçek yaptırılan bayanın kimliği ile ilgili ise bir bilgi verilmedi.