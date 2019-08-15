Pangal Şelalesi ilgi odağı

Giresun'un Espiye ilçesindeki Pangal Şelalesi, sıcaktan bunalan vatandaşların tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

Yedi Değirmenler Tabiat Parkı güzergahında bulunan şelaleye uğramadan geçilmiyor. Bir süre öncesine kadar sadece yöre halkı tarafından bilinen şelale Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'nın turizme kazandırılmasıyla yerli ve yabancı turistlerin gözde merkezlerden biri haleni geldi. Sıcak havaların baş göstermesi ile birlikte gün içerisinde yüzlerce kişinin ziyaret ettiği sahip olan şelalenin çevre düzenlemesiyle daha da turistlik bir yer haline geleceği ifade ediliyor.

Pangal Şelalesi'ni sınırları içerisinde bulunduran Taflancık Köyü'nün Muhtarı Turgut Çelik, yaptığı açıklamada “Fındık bahçesinde sıcaktan bunalanlar Pangal Şelalesi'nin soğuk sularında serinliyorlar. Pangal Şelalesi'nin etrafındaki köylüler için özellikle yaz aylarında bir buluşma noktasıdır. Yazın herkes burada serinler burada eğlenir. Son yıllarda ise yöre insanının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı haline geldi. Karadeniz Sahil Yolu'na 19 kilometre mesafede Gelivera Deresi üzerinde bulunan Pangal Şelalesi'nin etrafını çevre düzenlemesiyle daha da dikkat çeken bir yer haline getirilebiliriz. Şuanda sadece Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'na gidip-gelenlerin uğrak yeri haline geldi. Buraya uğranmadan geçilmiyor. Ancak buraya özgü bir düzenleme yapılsa daha da cazip gele gelebilir” dedi.