Piraziz tarihinde görülmemiş miting

Giresun'un Piraziz ilçesinde AK Parti, Piraziz tarihinde görülmemiş bir mitinge imza attı. Mitingde konuşan AK Parti Piraziz Belediye Başkan Adayı Uğur Melikoğlu, rakibinin bel altı siyasetle bir yere varamayacağını, Aziz Pirazizlilerin gereken cevabın 31 Mart günü sandıkta vereceğini belirtti.

Mitinge TBMM İdare Amiri Hasan Turan, Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar ve yüzlerce Pirazizli katıldı. Mitingde bir konuşma yapan AK Parti Piraziz Belediye Başkan Adayı Uğur Melikoğlu, "İlçemizin gururu Meclis İdare Amirimiz Hasan Turan ve bizleri burada yalnız bırakmayan tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ben bir samanlık bile yapamadım evet doğrudur, ben babamdan kalan malı sattım evet, sattım ve halkımın ihtiyaçlarında yanlarında oldum, sizler gibi Piraziz halkının hakkını yemedim. Sayın Hüseyin Görgülüoğlu siz beni asla kendi seviyenize çekemeyeceksiniz. Siz Piraziz'i kaybedeceğinizi anlayınca bel altı siyasete başvurdunuz, 1 Nisan'da Piraziz Belediyesini aldıktan sonra ötekileştirmek devri, hakaret ve kibir devri kapanacaktır. Biz iktidarımızın gücü ve Giresunlu 5 milletvekilimizin desteğiyle ilçemize hizmet getirmek için bir yola çıktık, kara propagandalarla bir yere gelinemeyeceğini ve asla rakibimizin seviyesine inmeyeceğimizi herkes bilmelidir, geride kalan 5 yıllık süre içerisinde ilçemizin neler kazandığını ve neler kaybettiğini hepimiz çok iyi biliyoruz, bu yüzden diyoruz ki 1 Nisan sabahı AK Belediyeciliği ilçemize getirelim ve hep birlikte bu güzel ilçemizi yönetelim" dedi.

"Biz personel çıkartmaya değil istihdamı artırmaya geliyoruz"

"Bazı laflar çıkmış belediyeyi alınca onlar işçileri çıkartacaktır diye, bizim işçi kardeşlerimizle hiç bir sorunumuz yok, biz işsizliği artırmaya değil istihdamı artırmaya geliyoruz, projelerimizle birlikte ilçemizde işsiz kalmasın istiyoruz. Piraziz sizlerindir, kimsenin malı değildir" dedi.

Piraziz Belediye Başkan Adayı Uğur Melikoğlu'nun ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan TBMM İdare Amiri Hasan Turan, "Piraziz'imize kuruluşundan bugüne kadar bir çivi dahi çakanlara teşekkür ediyorum. İnsanoğlunun eserini yok saymak, inkar etmek, bizim insani ve ahlaki duruşumuza yakışmaz. Piraziz'de en çok övünülen iki hizmet var, birisi yollarımız, ikincisi de su, suyun nasıl geldiği Piraziz'in girişindeki tabelada asılıdır. Devletimiz, milletimiz Türkiye'nin hiç bir yerinde yolsuz, susuz, elektriksiz kalmasın diye gece gündüz çalışıyor. Hem hizmeti alıp, hem de yok demek bizim insanlığımıza yakışmaz. Benim kapıma gelen hiç kimseye siyasi ideolojisine, yaşam tarzına bakmadan elimden geldiğince yardımcı oldum. Beton meselesiyle ilgili sayın başkan yanıma ziyarete geldiler,dediler vekilim böyle bir hizmetimiz olacak yardımcı olur musunuz, hizmetten kim istifade edecek, Piraziz halkı ve ben bankayı aradım anında 2.5 milyon lira para geldi. Ve şunu söyledim başkanım önce garip gurabanın yolunu yapacaksın, yıllardır yolu yapılmayanların yolunu yapacaksın. Bu seçimlerde aziz ilçemize AK Belediyeciliği getirmenizi istiyorum sizden, hepiniz Allah'a emanet olun" dedi.