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Piraziz'de şüpheli ölüm

Giresun’un Piraziz ilçesinde Hidayet Şen adlı vatandaş bir binanın 4.

Giresun'un Piraziz ilçesinde Hidayet Şen adlı vatandaş bir binanın 4. kat camından henüz belirlenemeyen bir sebeple düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı Piraziz Yenimahalle mahallesinde meydana gelen olayda, bir markette çalıştığı öğrenilen Hidayet Şen (27) 4. katta bulunan evinin camından beton zemine düştü. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ölüm nedeninin kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

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