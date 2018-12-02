Piraziz'e bir eğitim kurumu daha kazandırılacak

Giresun'un Piraziz ilçesine bir eğitim kurumu daha kazandırılacağı bildirildi.

Konuyla ilgili Giresun İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre; Genel Sekreterlik eğitim yatırımları kapsamında Piraziz'e 12 derslikli ve ilçenin de çok önemli ihtiyacı olan İmam Hatip Ortaokulu yapılacağı, 12 derslikli ortaokulun ihalesini yapan Genel Sekreterlik ilgili firma ile sözleşmeyi de gerçekleştirdiği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Piraziz İmam Hatip Ortaokulu 12 derslikten oluşacak. Muammen bedeli 3 milyon 177 bin lira olup bu fiyata KDV dahil değil. Okul için yer teslimi 26 Kasım 2018 tarihinde yapılırken bitiş tarihi ise 26 Eylül 2019'”denildi.