PKK'nın hain planı deşifre oldu

Terör örgütü PKK'ya son 4 yılda Doğu Karadeniz bölgesinde vurulan ağır darbelerin ardından sözde ‘Karadeniz açılım grubu' yok edilmişti. PKK'nın Karadeniz için planladığı yeni grup ise deşifre oldu.

Yapılan çalışmalar sonucunda bölgeye gönderileceği değerlendirilen PKK'ların kimlikleri belirlendi. Aralarında İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan terörden arananlar listesinde yeşil kategoride, turuncu kategoride ve gri kategoride yer alan teröristlerinde bulunduğu grubun Tunceli, Erzincan kırsalında süren operasyonlar sonucu bölgeden hareket edemedikleri ise yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıktı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığının 5 ilde bin 700 askerle yaz başında başlattığı operasyonlar devam ederken Tunceli üzerinde Erzincan yolunu kullanarak yaşanabilecek sızlamalara karşı Giresun, Ordu, Trabzon, Gümüşhane ve Tokat sınırlarında operasyonların sıklaştırıldığı öğrenildi.

PKK'da önce Karadeniz kırsalında bulunan örgüt üyelerini yeniden bölgeye göndermek istediği belirlendi. Aralarında İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği ‘Terörden aranalar' listesinde yer alan ve başına 1 milyon TL ödül koyulan ‘Berbang' kod adlı Kamuran Daşdemir, turuncu listede bulunan ve başına 600 bin TL ödül koyulan ‘Sipan' kod adlı İdris Sevgin ve terörden arananlarda gri listede bulunan ‘Zerdeşt' kod adlı Eyvaz Beyaz'ın da olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bölgede ise adeta kuş uçurtulmuyor. Yapılan başarılı operasyonlar sonuç vermiş ve PKK'nın sözde Doğu Karadeniz grubu sözde üst düzey yöneticileri ile beraber yok edilmişti.

Öte yandan güvenlik güçleri bölgede oldukları değerlendirilen iki PKK'lı ‘Rojhan Ankara' Kod adlı Rahman Sümer ve ‘Rızgar' kod adlı Reşit Ertuş'un izini sürüyor.