Polis metruk binalar ve okul çevrelerinde narkotik uygulamalarını sıklaştırdı

Giresun'da metruk binalara yönelik narkotik uygulamaları sıklaştırıldı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan uygulamaya hassas burunlu narkotik köpeği 'Zuma' da destek verdi. İlçe genelinde bulunan 15 metruk binada ve okul çevrelerinde arama yapan polis ekipleri, şüpheli şahıslar üzerinde de arama ve GBT uygulaması yaptı.