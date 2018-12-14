Prof. Dr. Osman Kemal Kayra, Ahmet Arvasi'yi Giresun'da anlattı

Dr. Osman Kemal Kayra, Giresun Üniversitesi Türkoloji Topluluğu tarafından düzenlenen “Ahmed Yesevi'den Ahmed Arvasi'ye Türk-İslam Ülküsü” konulu konferansta Ahmet Arvasi'yi anlattı.

Dr. Osman Kemal Kayra, Giresun Üniversitesi Türkoloji Topluluğu tarafından düzenlenen “Ahmed Yesevi'den Ahmed Arvasi'ye Türk-İslam Ülküsü” konulu konferansta yaptığı konuşmada, Ahmet Arvasi'nin çok önemli bir akait alimi olduğunu belirterek, “Çünkü ilmihali vardır, çok iyi bir İslam alimidir, çok önemli bir sosyologdur, önemli bir pedagogdur, ekonomisttir diyeceksiniz ki bu kadar şey nasıl oluyor? Türki İslam Ülküsü 'nü okursanız burada onların hepsini göreceksiniz. Ahmet Arvasi'nin tüm tefekkür tarihinde tıkanmaya uğramış olan bir dönemde adeta can suyu gibi yetişmesinden kaynaklanan eserleri özellikle ‘İnsan ve insan ötesi ve Kendini arayan insan' gibi. O kadar önemli ki bu eserler her bir satırı düşünmeye değer eserlerdir. Cemil Meriç diyor ki, ‘sloganlar insan beynini dumura uğratır' slogan insanı harekete geçirir, adrenalin salgılatır fakat sloganlarla bir yere varılmaz, icraatlar lazımdır. Sloganlar gençleri tahrik edebilir, coşturabilir ama düşünmeye ihtiyacımız var işte Ahmet Arvasi bunu yapan insandır” dedi.

Ahmet Arvasi'nin siyasi bir tarihi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kayra, “Onun bir siyasi tarihi, onun bir siyasi hareketi var. O dar dönemlerde Mamak cezaevine girip döndükten sonra kalbinin atılını görebilirdiniz çok hastalandı ve zaten sağlık sebebiyle onu bıraktılar. Ahmet Arvasi ailesinden dolayı hep fişlenmiş, o bir seyiddi. O bir peygamber torunuydu. Hz. Hüseyin soyundan gelen bir seyiddi. Fakat çok sıkıntıya uğramış ve kendisini, gençliğini o hür edasını o günkü ülkücü hareket içerisinde buldu, şunu kabul etmek lazım ki Ülkücü Hareket hiç kimsenin vermediği değeri vermiştir ona. Hasta evinden çıkamadığı bir dönemde rahmetli Alparslan Türkeş ona çok değer verirdi. Evine bir cip gönderdi. Erenköy'deki evinden aldı, havaalanına getirdiler. Ankara'ya geldi oradan aldılar rahmetli Türkeş ile 2 saat görüştü ve tekrardan evine döndü. O anladığımız anlamda bir siyasetçi değildi asla anladığımız anlamda bir partici değildi. Hareketlerin, amellerin ve itikatların birbirine karıştığı bir döneminde ehlisünnet itikadının yılmaz bir savunucusu, tasavvuf konusunda da İmam-ı Rabbani ekolünün yılmaz bir savunucusuydu” şeklinde konuştu.

Siyasi hayatında Ahmet Arvasi'nin asla kavga etmediğini kaydeden Kayra şöyle devam etti:

“Neden Ahmet Arvasi diyorum? Kendime çok yakın bulduğum için değil, hepimize çok yakın bulduğum için. Siyasete bir ağırlık getirdiği için, çekişme siyasetinden uzak olduğu için, MHP'nin Merkez Yürütme Kurulu'nda üyeydi kendisi ama asla onu kimseyle kavga ederken çekişirken münazara ederken görmeniz mümkün değildi. Alpaslan Türkeş de ona karşı anormal bir saygı duyardı.”

Konuşmanın ardından Giresun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Cin tarafından Prof. Dr. Osman Kemal Kayra'ya teşekkür plaketi verildi.