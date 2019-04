Psikolog Köksal: “İstismar korku ve baskı nedeniyle gizleniyor”

Giresun Üniversitesinde düzenlenen konferansta Psikolog Özge Köse Köksal, cinsel istismara uğrayan her 5 çocuktan birinin ailesinin sessiz kaldığını belirterek, "İstismar korku ve baskı nedeniyle gizleniyor” dedi.

Giresun Üniversitesi Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda ”Çocuklar istismardan nasıl korunulur ve çocuk istismarı nasıl anlaşılır” konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Psikolog Özge Köse Köksal, çocuk istismar haberleri arttıkça ebeveynlerin endişelerinin de arttığını belirtti. Köksal, Çocuklara mutlaka hayır demeyi öğretmeliyiz. Çocuğunun cinsel istismarla karşılaşması her anne babanın en büyük korkusu. Çocuklar tam olarak dile getiremese de istismarın etkilerini bir ömür boyu taşıyabiliyorlar. İstismar, ruhsal olarak çocuğu ömür boyu etkileyen bir travma. Anne babaların da kabullenmekte çoğu zaman zorluk çektikleri, kabul ettiklerinde ise büyük bir yıkım yaşadıkları istismar, her toplumda üstelik toplumun her kesiminde görülüyor. Bu durumla karşı karşıya kalan çocuklarda işaretler yaş gruplarına göre değişiyor. Çocukların bilişsel ve dil gelişimleri yeterli olmadığı için değerlendirilmeleri de hem daha farklı hem de daha güç oluyor. Cinsel organların çevresindeki değişikliklerden tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarına kadar pek çok farklı tıbbi yakınmaları olabiliyor. Cinsel istismara uğramış çocuk, kendisine inanılmayacağından, başının derde gireceğini düşündüğünden ve istismarcının tehditlerinden korktuğu için istismarcıyı koruma eğilimine gidebiliyor. Çocuklukta cinsel istismara maruz kalanlar çoğunlukla bu durumu ifade etmenin yolunu arasalar da aile korkusu, utanç ve kaygı nedeniyle yaşadıklarını ailesi ile paylaşmaktan kaçınabiliyor. Hatta bu durumu yıllar sonra bile aile bireylerinden herhangi biriyle konuşmakta zorlanabiliyor” dedi.

“Uzman desteği alınmalıdır”

İstismar konusunda mutlaka uzman desteği alınması gerektiğini ifade eden Köksal, “Aile desteği ve güçlü akran ilişkileri psikolojik destek açısından oldukça önem taşıyor. Ancak cinsel tacize maruz kalan kişilerin yaşadıkları travmatik etki ve bunun sonucunda gelişen psikolojik sorunlar, psikolojik travmaya dayalı psikoterapi yöntemleri ile ortadan kaldırılabiliyor. Bu nedenle mağdurların yaşadıkları psikolojik problemlerden kurtulabilmeleri için mutlaka profesyonel yardım almaları gerekmektedir. Yaşanan cinsel tacizle ilgili travma çalışması yapılmalıdır. Psikoterapi çalışması ile travmatik etki ve sonucunda oluşan psikolojik problemler kademe kademe azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir. Bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Alo 183 danışma hattı mutlaka aranmalıdır” diye konuştu.