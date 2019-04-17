Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili olay yerinde inceleme yapan 8 polisin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı

Giresun'un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili cesedinin bulunduğu olay yerinde inceleme yapan, olayla ilgili tutanakları hazırlayan ve ifadelere başvuran 8 polisin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri “Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili 8 polisin şüpheli olarak ifadeleri alınmıştır. Suç unsuru bulunup bulunmadığı, bir kusurlarının olup olmadığı soruşturulacaktır. Şu aşamada sadece ifadeleri alınmıştır” bilgisini paylaştı.

Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de, Eynesil ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı halde bulunmuş, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Naz'ın babası Şaban Vatan kızına bir araçla çarpanların onu evin önüne yaralı olarak bıraktığını, kızının evinin çatısından atlayarak veya düşerek değil bir kazaya kurban gittiğini iddia etmişti. 1 yıldır süren soruşturma kapsamında olay aydınlatılamamıştı.