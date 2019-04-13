‘Rabia Naz'a Adalet' için toplandılar

Giresun'un Eynesil ilçesinde tam bir yıl önce evinin önünde yaralı halde bulunup, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümünün ardındaki sır perdesi hala aralanamazken, ölümünün aydınlatılması ve adaletin yerini bulması amacıyla bugün ilçede bir miting düzenlendi.

‘Rabia Naz'a adalet. Gerçek açığa çıkarılsın, adalet için buluşuyoruz' teması ile düzenlenen etkinliğe baba Şaban Vatan, eşi Atika Vatan, yakınları ile yüzlerce kişi katıldı. Etkinlikte konuşan baba Şaban Vatan, bugün Türkiye'nin 45 ilinde “Rabia Naz'a adalet. Gerçek açığa çıkarılsın, adalet için buluşuyoruz' etkinliği düzenleneceğini belirtti.

Rabia Naz'ın okuduğu Eynesil İmam Hatip Orta Okulu önünde düzenlenen mitinge ilçe halkı ilgi gösterirken, mitingde konuşan Kadın Cinayetleri Durduracağız Platformu Derneği Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "Yakın zamana kadar tek bir adım atılmamışken topluma 'bunu kabullenin, intihar' dediler. Acılı ailesi kenara çekilip yasına gömülmedi. Şüphelerin üstüne gitti. Bütün Türkiye olarak bugün 43 ilde kadın meclisleri, kadınlar, toplum olarak hepimiz ayaktayız. Bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Rabia Naz'a adalet istiyoruz. Küçük bir kardeşimizin şüpheli ölümünün, gerçeklerin açığa çıkmasını istiyoruz. Bu ülkede küçücük çocukların ölümünün nasıl olduğunu açığa çıkaramıyorsak eğer bir ülke, bir devlet, toplum, yetkililer, makamlar ne için var? Gerçek açığa çıkarılsın istiyoruz. Rabia Naz'a adalet istiyoruz" dedi.

Baba Şaban Vatan, yaptığı konuşmada, sabırla bir sonuç istediklerini belirterek, "Kızımın davasında eğer benim dahi küçük bir suçum varsa bana hesabı sorulsun. Benim elimden yavrum alındı. Sabırla bir sonuç istiyoruz. Bu olayın bir an önce faillerini istiyoruz. Beni karanlık zindana atın, gün yüzü göstermeyin ama benim kızımın faalini getirin. Annesinin gözyaşlarını dindirin, vicdanını rahatlatın. O kişiyi adalete teslim edin" diye konuştu.

Dün Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kendisinin talebi üzerine müfettiş incelemesi başlattığını hatırlatan baba Vatan "Dün çok sıcak gelişmeler oldu. Aylardır beklediğimiz gelişmelerin ilk adımı atıldı. Ben hakikati, Rabia Naz'ın faillerini istiyorum. Benim kızım oraya nasıl geldi, kızımı oraya kim bıraktı, hangi eller dokundu onları istiyorum. Rabia Naz'ımın olayının sonucunu tam bir haftada istiyorum. Bir hafta sonra artık farklı açıklamalar yapacağım" şeklinde konuştu.

Avukat Kılıç: "Tüm delillerimiz şuan toplanıyor; dosyanın takipçisiyiz"

Avukat Emel Bodur Kılıç ise Rabia Naz'ın çatıya hiçbir zaman çıkmadığını dile getirerek, "Dosyada Trabzon Adli Tıp Kurumu'nun bir otopsi raporu var. Paralel etkene bağlı genel bedensel travma olarak belirlenmiştir. Keşif sonrası alınmış olan bir rapordur. Keşfimiz Eylül ayında yapılmıştır. Keşiften önce dosyanın Adli Tıp İhtisas Kurumu'na gönderilmesini istedik. Maalesef Adli Tıp Kurumu uzmanı savcı hanımla birlikte keşif yerinden ayrılıp bir yerlere gitti. Nereye gittiğini bilmiyorum, bilen tanıklar da vardır. HSK'dan müfettiş geldi. Bununla ilgili bir şey sorulursa tanıklarımla birlikte biz bunu açıklayacağız. Yine dosyada 50-60 kişinin ifadesi alındığı yönünde bir beyan oldu. Maalesef dosyada 50-60 kişinin ifadesi alınmadı. Olumlu gelişmeler neticesinde sadece 5-10 kişinin ifadesi alındı. Soruşturma aylar sonra yeni başladığı, taleplerimiz henüz değerlendirilmeye başladığı için bu sayının artacağını umuyoruz. Bir anne, kadın, insan olarak söylüyorum o çocuk o çatıya hiç bir zaman çıkmadı. Çünkü apartmanın kapısı kapalı, otomatik zil bozuktu. Çocuğun anahtarı yoktu. O kapıdan o çocuğun çatıya çıkabilmesi için kapının biri tarafından açılması gerekiyordu. Hadi çocuk bir şekilde kapıyı açtı o an yengesi Güler Vatan merdiven sildiğini beyan etti. Çatıya çıkan çocuğu Güler Vatan görürdü. Tüm delillerimiz şuan toplanıyor. Dosyanın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Anne Atika Vatan ise "1 yıl oldu aynı acı aynı şekilde devam ediyor. İnşallah bir şeyler açığa çıkar. Devletimize güveniyorum" diye konuştu.

Olayın geçmişi:

Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde 12 Nisan 2018 ‘de Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulunmuş, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Vatan, kurtarılamamıştı. Yüksekten düştüğü ya da intihar ettiği öne sürülen Rabia Naz Vatan'la ilgili hastane raporunda ölümün yüksekten düşme olduğu öne sürülmüş olsa da, baba Şaban Vatan kızına bir aracın çarparak hastaneye götürmek yerine evinin önüne bıraktığını iddia etmişti.

İddialar üzerine İçişleri Bakanlığı konuyu araştırmak için müfettiş görevlendirmiş, uzman ekipler de olayın yaşandığı yerde keşif yapmış ancak babanın iddiaları doğrulanamamıştı. Vatan ailesi kızlarının ölümünün aydınlatılması için bir yıldır sürdürdüğü mücadele kapsamında Eynesil ilçesinde miting düzenlemiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunarak olayın aydınlatılmasını istemişti.

Yaşanan bir yıllık süreçte Şaban Vatan'ın kızının acısıyla psikolojisinin bozulduğu ve herkesi suçlamaya başladığı iddiaları da gündeme gelirken, Rabiz Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz ay bir açıklama yaparak soruşturmanın halen devam ettiğini duyurmuştu. Son olarak baba Şaban Vatan'la ilgili şikayetler üzerine Görele Sulh Ceza Hakimliği baba Vatan'ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye yatırılması için Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi. Mahkemenin bu kararı kamuoyunda tepkilere neden olurken, dün Hakimler ve Savcılar Kurulu, ölümün ardından tam bir yıl sonra Giresun'da Rabia Naz Vatan'ın ölümü ile ilgili babası Şaban Vatan'ın talebi üzerine müfettiş incelemesi başlattı.