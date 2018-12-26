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Rektör Coşkun'dan yerel basına destek

Giresun’da resmî ilan yayınlama hakkına sahip gazetelerin temsilcileri önceki gün Giresun Üniversitesi Rektörü Prof.

Giresun'da resmî ilan yayınlama hakkına sahip gazetelerin temsilcileri önceki gün Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun'u ziyaret etti.


Gerçekleşen ziyarette yerel basının son dönemde artan maliyetler üzerine yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların çözümüne ilişkin fikir alışverişi yapıldı.Giresun Üniversitesi'nden destek beklediklerini ifade eden gazete temsilcileri, şehirde 200'e yakın kişiye istihdam sağlandığını ve yerel basının ayakta kalabilmesi için bu yaşanılan problemlerin el birliğiyle çözülmesi gerektiğini belirttiler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren rektör Coşkun "Yerel basın bölgenin sesinin duyulabilmesi için,yaptığımız işlerin görülebilmesi için olmazsa olmaz,yaşadığınız problemleri biliyoruz. Elimizden geldiği ölçüde her zaman yanınızda olacağız" dedi.

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