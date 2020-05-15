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Rektör Yılmaz Can telekonferans yöntemiyle öğrencilerle buluştu

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Yılmaz Can, üniversiteye bağlı akademik birimlerin en başarılı öğrencileriyle telekonferans yöntemiyle bir araya gelerek sohbet etti.


Rektör Yılmaz Can, öğrenciler ile yaptığı görüşmede “Salgın dolayısıyla sizlerden ayrı kaldık. Sizler de yaklaşık iki ayı aşkın süredir okulumuzdan ayrı kaldınız. İnşallah bu salgın sürecini kısa zamanda geride bırakıp sizlerle yeniden bir araya geliriz. Şu süreçte bir şeyi çok iyi anladık ki üniversite sizlerle güzel. İlk kez tecrübe ettiğimiz yıpratıcı bir süreç yaşıyoruz. Ailenin, anne babanın, kardeşliğin ve dostluğun anlamını bu süreçte daha iyi kavrıyoruz. İnşallah bu salgın hem dünyanın hem de ülkemizin üzerinden bir an önce uzaklaşır” ifadelerini kullandı.


Rektör Can, toplantının devamında öğrencilerin bu süreçte yaşadıkları sorunlarla ilgili fikir alışverişinde bulunarak öğrencilerin en yakın zamanda okulda, sağlıkla bir araya gelme temennisinde bulundu.

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