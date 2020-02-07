Sacit Ali Eren: "Erzurum kampı bizim için iyi geçti ama sonuçları iyi olmadı"

Lig takımlarından Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren, sezon başında Erzurum'da yaptıkları kampın kendileri için iyi geçtiğini fakat sonuçlarının iyi olmadığını söyledi.

Giresunspor Başkanı Sacit Ali Eren, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezon başı Erzurum'da yapılan kampı, ikinci yarı öncesi Antalya kampı ve hakemleri değerlendirdi. Sezon öncesi Erzurum'da yapılan iki kamp dönemini değerlendiren Eren, "Biz yöneticileriz ama kamp programlarını, kampın yapılacak olduğu yerleri ayarlayanlar hocalardır. Bize yapılan talep doğrultusunda biz orada kamp yaparız. Erzurum kampı bizim için iyi geçti ama sonuçları iyi olmadı. Biz ligin ilk 3-4 haftasından sonra takımın genel durumu hakkında, Erzurum'da uygulanan idman programı hakkında ve 4. hafta sonrası oyuncularımızda kan tahlilleri yaptırdık. Burada işi bilenler, işin profesörleri, İstanbul ve Ankara'da görüştüklerimiz bizim takımın 10. haftaya kadar iyi olmayacağını söylediler. Yani yüksek rakımda yapılan iki etap ve aşırı yüklenmeden dolayı takımın ağırlaştığını söylediler, takımın açılmasının zaman alacağını ifade ettiler. Bizim için hoş olmadı ama yapacak bir şey yoktu. Biz elimizden gelen mücadeleyi çıktık gösterdik" dedi.

Sacit Ali Eren, ikici yarı Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini kaydederek, oyuncuların mutlu huzurlu olduğunu ve bunun meyvelerini aldıklarını kaydetti.

Süper Lig ile Lig'i Merkez Hakem Kurulu'nun farklı takip ettiğini söyleyen Başkan Eren, "Hakemleri değerlendirmek bizim görevimiz değil, değerlendirmesi gereken kişiler iyi değerlendirmeli ama burada Süper Lig ile bizim oynadığımız lig arasındaki takip edilme farklı diye düşünüyorum. Bence Merkez Hakem Kurulu (MHK) tam olarak takip etmiyor" ifadelerini kullandı.

VAR sisteminin 1. Lig'e acilen gelmesi gerektiğini kaydeden Eren, "Bakıldığında ama birçok stadyumun altyapısı buna uygun değil. Bunu da değerlendirmek lazım. Maliyetli bir şey olsa çok iyi olur ama bunun içinde bir süreç olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.