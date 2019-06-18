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Sağanak yağış Giresun'da heyelana neden oldu

Giresun’da gece ve sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış heyelana neden oldu.

Giresun'da gece ve sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış heyelana neden oldu.


Merkeze bağlı Çıtlakkale Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana gelen heyelanda Çıtlakkale Anaokulu'nun bahçesi de zarar gördü. Yağışla birlikte yumuşayan toprakların anaokuluna ulaşmasını ise okulun çevresini kuşatan istinat duvarı engelledi. Heyelan yaşandığı yerde temizleme çalışmaları başlatılırken Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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