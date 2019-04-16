Sahipsiz eşeğe belediye sahip çıktı

Giresun'da yük hayvanı olarak kullanıldığı ve yaşlanınca ölüme terk edildiği belirlenen eşek yeni yuvası hayvanat bahçesine konuldu.

Giresun'da sahipsiz eşek belediye ekiplerince tedavi edilmek üzere Giresun Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki yeni yuvasına götürüldü.

Giresun'un Camili köyünde vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçtiğini anlatan gazeteci ve hayvan sever Namık Baltaoğlu “Dün gece Camili köyünden vatandaşlar bir sahipsiz eşeğin birkaç gündür yol kenarlarında gezdiğini ve bir aracın çarpma ihtimalinin olabileceğini söylediler. Bunun üzerine köyde tanıdıklarıma sabaha kadar muhafaza altına almalarını istedim. Sabah erkenden giderek eşeği köylülerin koruma altına aldığı cami avlusunda buldum. Buradan Giresun Belediyesi'ni arayarak eşeğe sahip çıkmalarını istedim. Giresun Belediyesi ise harekete geçerek Hayvanat Bahçesi ekipleri, özel nakil aracıyla köye geldi. Önce sağlık kontrolleri yapılan eşek daha sonra hayvanat bahçesindeki yeni yuvasına kavuştu. 'Gariban' ismini verdiğimiz eşeğe belediyenin sahip çıkması takdire değer bir davranış. Ülkemizde bir çok ilde hayvan katliamını basında takip ettikçe Giresun Belediyesi'nin bu davranışı daha da bir anlam kazanıyor. 'Gariban' isimli eşeğimiz artık sahipsiz değil ona Giresun Belediyesi sahip çıktı ben de zaman zaman giderek eşeği ziyaret edip kırda çayırda gezdireceğim. Bu güne kadar yük taşıyarak hizmet eden ve ölüme terk edilen eşek bundan sonra belediye güvencesinde olması biz hayvan severleri mutlu etti” dedi.