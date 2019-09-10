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Sahipsiz kalan takıma gençler sahip çıktı

Giresun’da Süper Amatör Kümede mücadele eden Yağlıderespor’un olağan kongresinde aday çıkmayınca kulüp Kaymakamlık tasarrufuna geçti.

Giresun'da Süper Amatör Kümede mücadele eden Yağlıderespor'un olağan kongresinde aday çıkmayınca kulüp Kaymakamlık tasarrufuna geçti.


Kırmızı-beyazlı kulübe sahip çıkan olmayınca ilçede yaşayan gençler kendileri oluşturdukları liste ile ilçe Kaymakamı Burak Baykut Öz'ü makamında ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundular.


Kulüp Başkanlığı için hazırladığı liste ile adaylığını açıklayan Muzaffer Onur Yanbul, “İlçede gençleri kahvehane köşelerinden, alkolden ve diğer kötü alışkanlıklardan korumak herkesin görevi. Bizim ilçemiz küçük bir yerleşim yerine sahip ve burada gençlerin çok fazla sosyal imkanı yok. Bir tek meşgalemiz vardı oda ilçe takımımız Yağlıderespor onu da kayyuma kalması veya kapatılması konusunda endişelerimiz vardı. Gençler ile bir araya gelerek Eski Kulüp Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu ile birlikte kaymakamımızı ziyaret ettik ve fikir alışverişinde bulundu inşallah hafta içinde takımımızı lige hazırlamaya başlayacağız” dedi.

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