Şarkıcı Çılgın Sedat, sahne enerjisini hamsili börek ve fındıktan aldı

İzmir'de Giresun Tanıtım Günleri'nde sahne alan şarkıcı Çılgın Sedat önce hamsili börek ve fındık yedikten sonra şarkılarıyla sevenlerini coşturdu.

Giresun Valiliğinin himayeleriyle Tüm Giresun Kültür ve Turizm Derneği'nin öncülüğünde İzmir Karşıyaka'da düzenlenen Giresun Tanıtım Günleri'nde şarkıcı Çılgın Sedat sahne aldı. Giresun Tanıtım Çılgın Sedat verdiği konserle dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Karşıyaka Bostancı Pazar alanında gerçekleşen konserde Çılgın Sedat birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Şarkıları dinleyen binlerce vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Konser öncesi değerlendirmelerde bulunan şarkıcı Çılgın Sedat, Giresun kültürüne çok uzak olmadığını ifade ederek hamsili börek ve Giresun kalite fındıktan aldığı enerji ile sahnenin tozunu attıracağını söyledi. Karadeniz'de Giresun'un yaylalarıyla, doğasıyla ve kültürüyle ayrı bir özelliğe sahip olduğunu da kaydeden Şarkıcı Çılgın Sedat, "Karadeniz'i çok seviyorum ve bu vesile ile Karadeniz'e gidememekte Giresun Tanıtım Günleriyle Karadeniz esintileri bize gelmiş oldu. Biz de bu etkinlikte bulunmaktan çok mutlu olduk. Sahne öncesi yediğim hamsili börek ve fındıkla iyi bir enerji depoladım şimdi sahnenin tozunu attıracağım. Daha önce hamsili pilav yemiştim ama hamsili börek ilk defa yedim. Bütün Egeliler'i Giresun Tanıtım Günleri'ne bekliyorum" dedi.