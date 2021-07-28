Şehidin ismi “Köyde hayat var” projesiyle yeniden yaşatılacak

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Doğanköy Köyü'nde şehit Yakup Kulaksız'ın ismini taşıyan eski okul binası Çanakçı Kaymakamlığı tarafından yenilenerek çok amaçlı hizmet binasına dönüştürülüyor.

İlçenin Doğanköy Köyü'nde öğrenci yetersizliğinden dolayı kapatılan Şehit Yakup Kulaksız İlkokulu “Köyde hayat var” projesi kapsamında şehidin ismine yaraşır çok amaçlı hizmet binası haline getirileceği belirtildi.

Köy halkı tarafından çok amaçlı olarak kullanılması amaçlanan okulla ilgili bilgi veren kaymakam Ömer Sirkeci, ”Köyde hayat var etkinlikleri kapsamında bütün köylerimizi ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Doğanköy köyünde incelememiz sırasında eski köy okulunun atıl duruma geldiğini gördük. Köylülerimizin talebi doğrultusunda Doğanköy Köyü Şehit Yakup Kulaksız ilkokulu Çanakçı Köylerine Hizmet Götürme Birliği tarafından çerçeve ve kapı desteği sağlandı. Doğanköy Köyü Muhtarlığı ve vatandaşlarımızın katkılarıyla boyasını ve temizliğini tamamladık. Tadilatımız bitmek üzere onarımda okul dokusunun korunması için kara tahta ve öğrenci sıralarının muhafazasını sağladık ve eski yerlerine asacağız. Bu sayede okul hem ileride tekrar okul olarak kullanılabilecek hem de halk eğitim kursları veya tarımsal alanda eğitimler verilecek. Aynı zamanda burada oluşturduğumuz alan sayesinde köy halkının düğün organizasyonlarını mevlit organizasyonunu veya taziye kabullerini burada gerçekleştirebilecekler” dedi.

Atıl durumdaki köy okulu binasının yeniden köyün hizmetine sunulacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Köy Muhtarı Cemil Özdemir ise “Kaymakamımızın köyümüze ziyarette bulundukları esnada köy okulumuzu harabe halde görünce okulumuzu atıl durumdan kurtararak bizlerin hizmetine sundu. Köyümüzün etkinlik yapacak başka bir yerimiz olmadığı için bizde her türlü etkinliğimizi burada yapıyoruz. Köyümüz adına çok güzel bir mekan oldu emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.