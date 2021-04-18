Şehidin ismi parkta yaşayacak

Giresun’un Görele ilçesi Çavuşlu Beldesi’nde Beyli Mahalle Muhtarı Sami Durmuş yaptırdığı çocuk parkına "Şehit Uzm.
Giresun'un Görele ilçesi Çavuşlu Beldesi'nde Beyli Mahalle Muhtarı Sami Durmuş yaptırdığı çocuk parkına "Şehit Uzm.Çvş Bekir Kelleci" adını verdi.
Muhtar Durmuş 2 Nisan 2016 Yılında Mardin'de şehit düşen Eynesil'li Uzm. Çvş. Şehit Bekir Kelleci'nin ismini yaptırdığı parkın adına verdi.
Muhtar Durmuş, Şehit Uzm. Çvş. Bekir Kelleci'nin Çavuşlu Beldesi Beyli Mahallesi evladı olduğunu söyleyerek, "Şehidimin ismi çok yakıştı" dedi.