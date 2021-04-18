İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehidin ismi parkta yaşayacak

Giresun’un Görele ilçesi Çavuşlu Beldesi’nde Beyli Mahalle Muhtarı Sami Durmuş yaptırdığı çocuk parkına "Şehit Uzm.

Giresun'un Görele ilçesi Çavuşlu Beldesi'nde Beyli Mahalle Muhtarı Sami Durmuş yaptırdığı çocuk parkına "Şehit Uzm.Çvş Bekir Kelleci" adını verdi.


Muhtar Durmuş 2 Nisan 2016 Yılında Mardin'de şehit düşen Eynesil'li Uzm. Çvş. Şehit Bekir Kelleci'nin ismini yaptırdığı parkın adına verdi.


Muhtar Durmuş, Şehit Uzm. Çvş. Bekir Kelleci'nin Çavuşlu Beldesi Beyli Mahallesi evladı olduğunu söyleyerek, "Şehidimin ismi çok yakıştı" dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.