Şehit ailesine taziyede bulundular, ilçeyi Türk bayrakları ile donattılar

Hakkari Çukurca'da Bölücü Terör Örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Giresun'un Espiye ilçesi Yeniköy'deki Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin'in ailesine taziye ziyaretleri sürüyor.

Şehit babası Alaattin Şahin'e Espiye Kaymakamı Dede Musa Baştürk, Espiye belediye Başkanı Mustafa Karadere, Soğukpınar belde belediye başkanı Mustafa Eyice ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Özkan Ardal taziye ziyaretinde bulundular. Baba Şahin taziyeleri kabul ederken, Espiye ilçe merkezi de Türk bayrakları ile donatıldı.