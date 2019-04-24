Şehit babası: “Milletimiz gerektiğinde, gereken cevabı veriyor"

GİRESUN (İHA) – Hakkari'de şehit olan askerlerden Giresunlu sözleşmeli er Murat Şahin'in mezarını ziyaret eden baba Alaattin Şahin, şehit cenazelerinde siyaset yapanlara milletin gereken cevabı verdiğini söyledi.

Hakkari Çukurca'da güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden sözleşmeli er Murat Şahin'in (23) babası Alaattin Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oğlunun şehit arkadaşının cenazesinde yapılan yumruklu saldırıyı değerlendirdi. Ankara'da toprağa verilen piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın cenazesine katılan Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili açıklama yapan aynı çatışmada oğlu şehit düşen Alaattin Şahin siyasileri sağduyuya davet etti.

Şehit cenazelerinde siyaset yapanlara vatandaşın hak ettiği cevabı verdiğini ifade eden baba Alaattin Şahin, “Dileğim şudur ki şehitlerimizin cenazesinde bu tür olaylar yaşanmasın ve yaşananları da hiç hoş görmedim. Bu yaşananlar karşısında devlet büyüklerimizi, vatandaşlarımızı sağduyuya çağırıyorum. Bu olumsuzluklar bizlere yakışmaz. Şehit cenazelerinin siyasete bulaşmasını elbette çok usulsüz görüyoruz ve yakıştıramıyoruz. Ancak milletimiz gerekeni gerektiği yerde gösteriyor. Buna şahidiz şahit olundu. Milletimiz dün de bugünde gerekene gereken dersi gerektiği yerde veriyor. Var olsun milletimiz, var olsun halkımız. Siyaset şehit cenazelerinde tartışılacak yerler değildir. Allah rızası için göründüğümüz gibi olalım" diye konuştu.

"Üç oğlum daha gerekirse onları da şehit veririm"

Gerekirse üç oğlunu daha şehit vermesi halinde gam duymayacağını ifade eden şehit babası Alaattin Şahin, "Bir oğlumu şehit verdim. 4 oğlum vardı üç oğlum kaldı. Kalan üç oğlumu da şehit versem gam yemem, üzülmem. Bu hainlere karşı direnmek zorundayız. Ancak siyaset yapanlar bilmelidir ki şehit cenazesinde olumsuz kelimelerin cevabını arkadaşlar veriyorlar sağ olsunlar. Vatandaş gerekeni yapıyor ve yapmaya da devam eder. Bizler millet olarak sırt sırtayız. Birimizin şehidi hepimizin şehididir" dedi.

Çukurca'da Seriveri Askeri Üstü bölgesine sızmaya çalışan teröristlerce çıkan çatışmada 4 asker şehit olmuştu. Şehit askerlerden piyade sözleşmeli er Erhan Çiyapul Iğdır, sözleşmeli er Şevket Çetin Kırıkkale, piyade sözleşmeli er Yener Kırıkçı Ankara, piyade sözleşmeli er Murat Şahin ise Giresun'da son yolculuğuna uğurlanmıştı. Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın Ankara'daki şehit cenazesine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırıda bulunulmuştu.