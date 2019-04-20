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Şehit Şahin'in cenazesi memleketine getirildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Kavuşak Seriberi Üst Bölgesi’nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin’in cenazesi, Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kavuşak Seriberi Üst Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin'in cenazesi, Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.


Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kavuşak Seriberi Üst Bölgesi'ne teröristlerin sızma girişimi yapması üzerine çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin'in naaşını Ordu-Giresun Havaalanında AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, askeri erkan, şehit yakınları ve yüzlerce vatandaş karşıladı.


Askeri uçakla getirilen Şehit Piyade Er Murat Şahin'in maaşı askeri törenle uçaktan indirilerek Espiye Belediyesi Cenaze aracına konuldu. Buradan Espiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Şehit Piyade Er Murat Şahin'in naaşı ilçe merkezindeki Ulu Cami'de öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

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