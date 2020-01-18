Şehitlerin isimleri sınıflarda yaşayacak

Giresun Üniversitesi Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu son sınıf öğrencisi Medine Palabıçak'ın yaptığı proje kapsamında Eynesil İmam Hatip Ortaokulu dersliklerine başta Eynesilli şehitler olmak üzere terörle mücadelede şehit olan 11 şehidin isimleri verildi.

Tören Eynesil İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe, İlçe Emniyet Müdür Vekili, İlçe Jandarma Komutanı, şehit aileleri ve okul öğrenci ve personeli katılımıyla Eynesil İmam Hatip Ortaokulunda yapıldı.

Proje sahibi Medine Palabıçak törende bir konuşma yaparak “Bu projeyi yapma amacım şehitlerimizin her zaman kalbimizde var olduğunu, unutmadığımızı, emanetlerine sahip çıktığımızı göstermek" dedi.

2 Nisan 2016 tarihinde Mardin'de şehit olan Uzman Çavuş Bekir Kelleci'nin ismi tabelası, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe ve şehit Bekir Kellecinin annesi ile birlikte yerleştirdi. Daha sonra diğer şehit isimleri ilçe emniyet müdür vekili, ilçe jandarma komutanı ve şehit aileleri tarafından sınıf tabelalarına yerleştirdiler.