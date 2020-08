Sel bölgesinde ilk günden beri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyorlar

Başta Türk Kızılayı olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu, Giresun'da sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesinde ilk günden beri vatandaşların barınma ve beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dereli, Doğankent, Yağlıdere gibi ilçelerde yaşanan sel felaketinden etkilenen vatandaşlara Türk Kızılıayı ve birçok sivil toplum kuruluşu, gönüllü personeliyle birlikte ilk günden itibaren vatandaşların barınma, beslenme ve hijyen malzemeleri gibi ihtiyaçlarını gideriyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, sel bölgesinde ilk andan itibaren sahada görev yapmaya başladıklarını belirterek, “Sahada yaklaşık 50'ye yakın personelimizle bulunuyoruz. Aynı zamanda her gün yaklaşık 30 civarı gönüllümüz alana intikal ediyorlar. Başta vatandaşların barınma ve beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yemek üretimini yaptıktan sonra Dereli'nin 4 aynı noktasında dağıtım ağımız var. Şu ana kadar yaklaşık 40 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Günde 3 öğün olmak üzere her öğün yaklaşık bin kişilik üretim yapıyoruz. Bu sayıyı her gün gelen talep ve ihtiyaca göre değerlendiriyoruz. Sadece selzede vatandaşlara değil selde görev alan bütün personellerin de beslenme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şu ana kadar hem Dereli hem de diğer ilçelerin köyleri ve mahalleleri olmak üzere bin 500'den fazla gıda kolisini gelen taleplerle birebir karşıladık. Aynı sayıda hijyen kolisi dağıtımı da gerçekleştirdik” dedi.

Özer, vatandaşların yardımlara son derece duyarlı olduğunu vurgulayarak, “Doğankent'e hem maske hem dezenfektan götürüp dağıtmaya başladık. Bir vatandaşımıza iki adet denk geldi. Birini bırakmaya çalıştı, 'İkisini de alabilirsiniz' dedik. 'Yok, Ben başkasının hakkına hiç geçmeyeyim' dedi” ifadelerini kullandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Doğu Karadeniz Koordinatörü İbrahim Akgün ise her öğün yaklaşık bin kişilik olmak üzere 3 öğün yemek hazırladıklarını belirterek, “Buradaki mağdur insanlara hizmet etmek için ilk olarak 30 kişilik ekibimiz bölgeye geldi. Sonrasında diğer illerinde hareketlenmesiyle bu sayı 50 kadar çıkarttık. Mobil aşevimiz geldiğimiz günden beri günde 3 öğün yemek faaliyetlerinde bulunuyoruz. Burada insanlar muhtaçlar, onları doyurmaya çalışıyoruz. Olayın yaşandığı günden bir gün sonra tırımız buraya geldi. Hemen bin kişilik çorba hazırladık. Her gün yaklaşık 700 kişilik sabah kahvaltısı olmak üzere öğle ve akşam öğünlerinde bin kişilik yemek hazırlıyoruz. İhtiyaca göre gece saatlerinde burada çalışan personellere yönelik faaliyetlerimiz var” diye konuştu.

İHH Arama Kurtarma Saha Koordinatörü Erol Altıntaş, kayıp kişileri arama faaliyetlerine destek verdiklerini belirterek, “Şu anda günde 50 arama kurtarma personeliyle birlikte 4 bölgede çalışıyoruz. Doğankent'te su altı arama ekibiz çalışıyor. 12 dalgıcımız hem su üstünde hem su altına dalarak derin noktalarda arama faaliyetlerini yürütüyorlar. Doğankent'te 2'si jandarma 3 kişi kayıp. Oraya da yoğunlaştık. Yaklaşık 15 ilden arama kurtarma personelimiz geldi ve faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.